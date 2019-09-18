2019-09-18T14:01:29+03:00
Общество

Картины саратовских художников представлены на выставке в Екатеринбурге

Представлены работы 24 человек
Дарья Вострикова
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На выставке в Екатеринбурге представлены произведения саратовских художников-любителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской облатси, картины 24 художников – любителей клуба «Вернисаж» Саратовского областного Дома работников искусств представлены на втором межрегиональном этапе патриотической Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», организованной министерством культуры Российской Федерации.

Мероприятие является одним из первых крупномасштабных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году.

Лучшие работы межрегионального этапа будут допущены до третьего этапа, масштабной Всероссийской выставки «Салют Победы» в выставочных залах Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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