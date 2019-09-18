Картины саратовских художников представлены на выставке в Екатеринбурге
На выставке в Екатеринбурге представлены произведения саратовских художников-любителей.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской облатси, картины 24 художников – любителей клуба «Вернисаж» Саратовского областного Дома работников искусств представлены на втором межрегиональном этапе патриотической Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», организованной министерством культуры Российской Федерации.
Мероприятие является одним из первых крупномасштабных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году.
Лучшие работы межрегионального этапа будут допущены до третьего этапа, масштабной Всероссийской выставки «Салют Победы» в выставочных залах Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU