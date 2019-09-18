2019-09-18T13:58:28+03:00
Происшествия

Житель Хвалынского района отдал алименты за свою дочь из страха потерять iPhone

Гаджет арестовали
Дарья Вострикова
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В Хвалынском районе судебные приставы возбудили исполнтельное производство в отношении местного жителя о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, согласно решению суда мужчина должен каждый месяц отдавать четверть от своего дохода, однако он этого не делал.

Сумма долга превысила отметку в 100 тыс. рублей.

Исполнительный пристав вручил мужчине требование об оплате и арестовал его iPhone.

Из страха потерять телефон гражданин тут же отдал деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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