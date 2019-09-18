Житель Хвалынского района отдал алименты за свою дочь из страха потерять iPhone
Гаджет арестовали
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В Хвалынском районе судебные приставы возбудили исполнтельное производство в отношении местного жителя о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, согласно решению суда мужчина должен каждый месяц отдавать четверть от своего дохода, однако он этого не делал.
Сумма долга превысила отметку в 100 тыс. рублей.
Исполнительный пристав вручил мужчине требование об оплате и арестовал его iPhone.
Из страха потерять телефон гражданин тут же отдал деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU