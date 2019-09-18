МЧС предупреждает о сильной грозе в Саратове
Завтра усилится ветер, начнется ливень
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Завтра в Саратове ожидается ухудшение погоды.
Как предупредили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, небо затянет облаками, возможны прояснения.
Местами по области возможен сильный дождь, 15-49 мм, гроза.
Ветер будет дуть с запада, при порывах его скорость составит 25-26 метров в секунду.
Похолодает: днем столбик термометра покажет около 13-15 градусов.
МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности: держаться подальше от деревьев и опасно свисающих конструкций, убрать вещи с балконов, присматривать за детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU