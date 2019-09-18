2019-09-18T13:43:43+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает о сильной грозе в Саратове

Завтра усилится ветер, начнется ливень
Екатерина Семенова
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Завтра в Саратове ожидается ухудшение погоды.

Как предупредили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, небо затянет облаками, возможны прояснения.

Местами по области возможен сильный дождь, 15-49 мм, гроза.

Ветер будет дуть с запада, при порывах его скорость составит 25-26 метров в секунду.

Похолодает: днем столбик термометра покажет около 13-15 градусов.

МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности: держаться подальше от деревьев и опасно свисающих конструкций, убрать вещи с балконов, присматривать за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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