Панков: Володин призвал министерство финансов усилить поддержку регионам

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-18T13:16:55+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о рабочей повестке сегодняшнего заседания федерального парламента.

- Володин призвал министерство финансов усилить поддержку регионам. Внести предложения, какой объем финансирования направить в дотационные регионы. Такого настойчивого предложения, мягко говоря, им никто ранее не делал. Спикер отметил, что всего лишь 13 регионов — это доноры. А другие регионы, потеряв налогоплательщиков - они ушли в Москву — должны возмещаться из федерации. Замечу, это было настойчивое предложение спикера. Есть уверенность, что он это реализует, и субъекты получат дополнительное финансирование. Живое обсуждение и постановка задач спикера — залог продуманных решений. По бюджету и выделению средств регионам. На фото видно все, — отметил Николай Панков.

Также парламентарий напомнил, что сегодня исполняется три года работы текущего созыва Госдумы.

- По этому поводу спикер Володин поздравил депутатов. Все-таки серьезный отрезок пути уже пройден. Из зала прозвучал вопрос «А сколько осталось?». Решили пошутить. На что Вячеслав Володин мудро ответил, что этот момент зависит уже от каждого из нас, кто как работает. Каждому по способностям, как говорится, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU