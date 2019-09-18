В Ртищево наркоман украл из дома пенсионерки стиральную машину и телевизор
Предполагаемого вора задержали
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Полиция Ртищевского района раскрыла кражу у 81-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 16 сентября с 12:00 до 19:00 неизвестные залезли в ее дом в поселке Правда и унесли стиральную машину, телевизор.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 44-летний наркоман, который не раз сидел.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU