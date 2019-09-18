На арбузном фестивале в Ровном построят соломенный лабиринт

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-18T14:51:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В выходные в Саратовской области пройдут три ярких фестиваля.

Как рассказала на пресс-конференции в «КП-Саратов» председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, 21 сентября состоится фестиваль-карнавал «Арбузная феерия» в Ровном и «Мраморное мясо» в Александровом Гае. А 22 сентября — Дни казачьей культуры в Энгельсе.

Ровенский фестиваль пройдет уже в девятый раз — это одно из старейших культурных мероприятий Саратовской области.

- Он постоянно прирастает и развивается, обновляется, — отметила Бородянская.

Заместитель главы администрации Энгельсского района Бэлла Харченко отметила, что информационная работа началась уже давно. Делегации выезжали в Саратов и Энгельс, участвовали в местных мероприятиях и «производили фурор». Самую широкую огласку фестиваль может получить после выхода передачи «Поедем, поедим!», съемки которой прошли в Саратове. Ведущий Джон Уоррен принял участие в презентации фестиваля. Поэтому на следующий год на мероприятие могут приехать гости из других регионов России.

- Каждый год фестиваль проходит под новым девизом. В этот раз решили совместить его с Годом театра. Поэтому будут представлены несколько тематических площадок разной направленности, но все связаны с арбузами и театром: арбузно-пролетарский, арбузно-пародийный, арбузно-греческий и другие, — рассказала начальник отдела культуры и кино администрации Ровенского района Ольга Рындина.

Из новшеств ожидаются соломенные фигуры, для этого была приглашена скульптор, призер международных конкурсов из Нижнего Новгорода Наталья Бутусова. Кроме того, организатору построят соломенный лабиринт, соломенную мебель. В карнавале примут участие венецианские дамы в изысканных нарядах, из Саратова приедет с выступлением уличный театр.

Запланированы также спортивные мероприятия, также с арбузной тематикой: арбузное ГТО, хоккей, поднятие арбуза, выбор самой большой ягоды и т.д.

Конечно, не обойдется без угощения. Засушливый год привел к тому, что арбузы накопили сладость. Из них уже наварили меда, сделали арбузное масло из семечек.

Основные мероприятия начнутся с трех часов дня, в пять вечера состоится концертная программа, а когда стемнеет, прогремит салют.

- Самое главное для нас — хорошая погода! — отметила Ольга Рындина.

ИСТОЧНИК KP.RU