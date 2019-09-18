2019-09-18T14:51:43+03:00
Общество

На арбузном фестивале в Ровном построят соломенный лабиринт

Организаторы надеются на хорошую погоду
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В выходные в Саратовской области пройдут три ярких фестиваля.

Как рассказала на пресс-конференции в «КП-Саратов» председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, 21 сентября состоится фестиваль-карнавал «Арбузная феерия» в Ровном и «Мраморное мясо» в Александровом Гае. А 22 сентября — Дни казачьей культуры в Энгельсе.

Ровенский фестиваль пройдет уже в девятый раз — это одно из старейших культурных мероприятий Саратовской области.

- Он постоянно прирастает и развивается, обновляется, — отметила Бородянская.

Заместитель главы администрации Энгельсского района Бэлла Харченко отметила, что информационная работа началась уже давно. Делегации выезжали в Саратов и Энгельс, участвовали в местных мероприятиях и «производили фурор». Самую широкую огласку фестиваль может получить после выхода передачи «Поедем, поедим!», съемки которой прошли в Саратове. Ведущий Джон Уоррен принял участие в презентации фестиваля. Поэтому на следующий год на мероприятие могут приехать гости из других регионов России.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

- Каждый год фестиваль проходит под новым девизом. В этот раз решили совместить его с Годом театра. Поэтому будут представлены несколько тематических площадок разной направленности, но все связаны с арбузами и театром: арбузно-пролетарский, арбузно-пародийный, арбузно-греческий и другие, — рассказала начальник отдела культуры и кино администрации Ровенского района Ольга Рындина.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Из новшеств ожидаются соломенные фигуры, для этого была приглашена скульптор, призер международных конкурсов из Нижнего Новгорода Наталья Бутусова. Кроме того, организатору построят соломенный лабиринт, соломенную мебель. В карнавале примут участие венецианские дамы в изысканных нарядах, из Саратова приедет с выступлением уличный театр.

Запланированы также спортивные мероприятия, также с арбузной тематикой: арбузное ГТО, хоккей, поднятие арбуза, выбор самой большой ягоды и т.д.

Конечно, не обойдется без угощения. Засушливый год привел к тому, что арбузы накопили сладость. Из них уже наварили меда, сделали арбузное масло из семечек.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Основные мероприятия начнутся с трех часов дня, в пять вечера состоится концертная программа, а когда стемнеет, прогремит салют.

- Самое главное для нас — хорошая погода! — отметила Ольга Рындина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове столкнулись фура и троллейбус
В Алгае на фестивале «Мраморное мясо» пройдет выставка голубей
В Саратовскую область не пустили 20 тонн подозрительного перца
В Советском районе юноша угнал автомобиль своего знакомого
Мэрия Саратова меняет свою структуру
Изнасилование врача в Саратове: Обвиняемый рассказал подробности
В Балашове полыхала торговая точка
Картины саратовских художников представлены на выставке в Екатеринбурге
Житель Хвалынского района отдал алименты за свою дочь из страха потерять iPhone
МЧС предупреждает о сильной грозе в Саратове
Панков: Володин призвал министерство финансов усилить поддержку регионам
Саратовцев приглашают обсудить судьбу Трофимовского моста
В Саратове из-за неосторожных огневых работ полыхало здание
В Ртищево наркоман украл из дома пенсионерки стиральную машину и телевизор
В Самойловке полыхала частная баня
В Саратове прожженые рецидивисты обокрали магазин
Саратовский Театр драмы готовится открыть новый 217-й сезон
В Саратове парень украл из магазина две бутылки коньяка
Дмитрий Астраханцев: «КВС - участник пилотного проекта по ужесточению требований в области охраны природы»