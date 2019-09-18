2019-09-18T11:36:09+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл у женщины санки

Подозреваемого искали почти год
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова у 36-летней женщины украли санки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пострадавшая обратилась с заявлением в полицию 20 ноября 2018 года. По ее словам, санки в виде коляски были похищены из общего коридора дома №2 по улице Студеная.

Сумма ущерба составила три тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — 40-летнего безработного, который ранее неоднократно был судим за кражи, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчина признался в краже, но сообщил, что санки успел продать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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