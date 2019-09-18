В Саратовской области до 2025 года построят почти 9 млн кв. м жилья
В правительстве Саратовской области обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в рамках нацпроекта реализуется региональный проект «Жилье».
- Целью является увеличение к 2024 году объема жилищного строительства, не менее чем до 1,833 млн кв. м в год. За 2019-2024 году планируется построить 8,983 млн кв. м жилья, — отметил Павел Мигачев, министр строительства области.
Задача 2019 года — ввести в эксплуатацию не менее 1,2 млн кв м жилья.
До конца года застройщики должны возвести 54 многоквартирных дома общей площадью 462,8 тыс. кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU