2019-09-18T11:28:13+03:00
Общество

В Саратовской области до 2025 года построят почти 9 млн кв. м жилья

К концу 2019 года должны появиться 54 многоквартирных дома
Дарья Вострикова
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В правительстве Саратовской области обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в рамках нацпроекта реализуется региональный проект «Жилье».

- Целью является увеличение к 2024 году объема жилищного строительства, не менее чем до 1,833 млн кв. м в год. За 2019-2024 году планируется построить 8,983 млн кв. м жилья, — отметил Павел Мигачев, министр строительства области.

Задача 2019 года — ввести в эксплуатацию не менее 1,2 млн кв м жилья.

До конца года застройщики должны возвести 54 многоквартирных дома общей площадью 462,8 тыс. кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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