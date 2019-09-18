В Балакове мужчина ограбил жену-кассира на 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-18T11:04:55+03:00

Также он унес имущество на 205 тыс. рублей

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В Балакове Саратовской области арестован обвиняемый в разбойном нападении.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, по версии следствия, мужчина ограбил собственную жену.

4 сентября обвиняемый ворвался в офис фирмы и под угрозой насилия потребовал у кассира деньги. При этом кассиром была его собственная жена.

Общая сумма похищенного составила 6,1 млн рублей. Кроме того, грабитель унес имущество одного из граждан на сумму 205 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU