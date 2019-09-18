Несколько районов Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-18T10:55:36+03:00

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Несколько улиц Саратова днем 18 сентября остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с ликвидацией повреждения на коммуникациях.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды в 9, 10, 11-м микрорайонах, а также на Мичурина, Князевском взвозе.

До полуночи продолжатся работы на улицах Майская, Малая Соляная, Рогожина, Соколовая, 4-му Чернышевскому проезду и в поселке Шарковка.

ИСТОЧНИК KP.RU