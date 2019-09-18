Несколько районов Саратова остались без воды
Ведутся работы на коммуникациях
Изменить размер текста:
Несколько улиц Саратова днем 18 сентября остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с ликвидацией повреждения на коммуникациях.
Ориентировочно до 20 часов не будет воды в 9, 10, 11-м микрорайонах, а также на Мичурина, Князевском взвозе.
До полуночи продолжатся работы на улицах Майская, Малая Соляная, Рогожина, Соколовая, 4-му Чернышевскому проезду и в поселке Шарковка.
ИСТОЧНИК KP.RU