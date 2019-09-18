2019-09-18T10:34:52+03:00
Общество

Саратовская область будет готова к отопсезону не позднее 1 октября

Готовность составляет 97%
Дарья Вострикова
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Павел Мигачев рассказал о вхождении в отопсезонПавел Мигачев рассказал о вхождении в отопсезонФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 сентября, в пресс-центре правительства Саратовской области прошла пресс-конференция министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первой темой обсуждения стало вхождение региона в отопсезон.

По словам чиновника, область готова на 97%.

- Мы проводили 8 зональных совещаний. Задача — до 1 октября провести работы и быть готовыми к запуску тепла. По опыту прошлых лет, наиболее проблемным вопросом при подготовке к работе в ОЗП является вопрос получения муниципальными образованиями области паспортов и актов готовности без замечаний, — отметил Павел Мигачев.

Он добавил, что в Саратове на 10 участках филиал ПАО «Т Плюс» заканчивает работы, пять улиц еще продолжают делать.

Работы закончат до октября, а именно 28 сентября срок по Провиантской, Радищева, 30 сентября — по Кузнечной.

Работы на сложных участках — Радищева, Сакко и Ванцетти идут практически круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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