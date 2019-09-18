Паралимпийская спортсменка из обманутой дольщицы превратилась в счастливого новосела

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-18T08:55:33+03:00

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Паралимпийская спортсменка из Саратова Наталия Мамлина получила ключи от новой квартиры. Несколько лет назад девушка вложила в покупку жилья свои призовые деньги, но оказалась в числе обманутых дольщиков.

Наталия Мамлина неоднократно выступала на соревнованиях по легкой атлетике, стала чемпионкой Европы и мира по прыжкам в высоту, однако получила травму позвоночника, из-за которой на некоторое время ушла из профессионального спорта. После она решила вернуться в спорт и стала чемпионкой России и мастером спорта международного класса, а также отобралась на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Однако российскую сборную на Паралимпиаду не допустили. На альтернативных соревнованиях Мамлина завоевала «серебро».

За победу спортсменке выделили деньги в размере 2,5 млн рублей, на которые она приобрела квартиру в жилом комплексе на набережной Энгельса. На тот момент уже было возведено 19 этажей из 25. Однако стройка была заморожена. В течение последних двух лет Наталии пришлось ходить по инстанциям, пока на ее проблему не обратил внимание депутат Госдумы Николай Панков.

- Николай Васильевич увидел, что участник паралимпийских игр в такой ситуации и решил, что надо помочь. У себя в телеграм-канале разместил пост, что хочет помочь и будет помогать, — поблагодарила за помощь спортсменка. По ее словам, депутат добился того, чтобы девушке обменяли недостроенную квартиру на ту, что находится в уже сданном доме в центре Энгельса. Сейчас Наталия планирует начать делать ремонт, а затем переедет в новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU