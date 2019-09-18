В Балтайском районе бык растерзал пастуха

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-18T08:40:31+03:00

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В Балтайском районе Саратовской области от нападения быка погиб местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла днем 17 сентября в селе Барнауковка.

Прохожий обнаружил тело человека с телесными повреждениями. Очевидец вызвал «скорую помощь», и врачи констатировали смерть потерпевшего. После установления личности оказалось, что это был 36-летний местный житель.

При этом голова и туловище погибшего были сильно травмированы. Одежда мужчины была разорвана, клочья валялись по округе. Обнаружены также пастуший кнут и сумка.

По предварительной версии, мужчина работал пастухом и выгнал стадо на пастбище. Так как на рогах одного из быков обнаружены следы крови, предполагается, что именно он мог забодать мужчину.

Фото СУ СКР по Саратовской области

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU