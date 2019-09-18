Жительница Балакова заявила об изнасиловании своей 16-летней дочери

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-18T07:56:25+03:00

Задержанный парень уверяет, что все произошло по согласию

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В Балакове Саратовской области идет проверка по обвинению молодого человека в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщает местный портал go64.ru, заявление в полицию написала мать жертвы.

По мнению женщины, ее 16-летнюю дочь изнасиловал молодой человек, с которым она гуляла в районе Алексеевского канала после знакомства в интернете.

Юноша был задержан. При этом сам он уверяет, что секс произошел по взаимному согласию.

Следственный комитет начал проверку, идет опрос девушки и парня.

ИСТОЧНИК KP.RU