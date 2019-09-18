В Саратове мужчина изнасиловал и забил до смерти гостя

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-18T07:43:09+03:00

Суд отправил его на девять лет в колонию

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В Саратове вынесен приговор 59-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и насильственном сексе с беспомощной жертвой.

Преступление было совершено 22 февраля в квартире дома на Южно-Зеленой в Заводском районе. К 58-летнему мужчине в гости для празднования приближающегося Дня защитника Отечества пришли двое гостей. Мужчины принялись распивать алкоголь.

Вечером один из приятелей ушел, а второй, 43-летний мужчина, заснул. Хозяин воспользовался его бессознательным состоянием и совершил насильственные действия сексуального характера . Когда тот проснулся и начал сопротивляться, насильник избил его и ушел спать.

Через некоторое время он проснулся и увидел, что гость мертв. Прибывшая скорая констатировала смерть потерпевшего, которая наступила из-за тупой травмы живота.

Суд отправил убийцу и насильника на девять лет в колонию строгого режима. Кроме того он должен будет выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU