2019-09-17T19:39:52+03:00
Происшествия

В перевернувшейся под Саратовом «Калине» пострадала женщина

По предварительной версии, водитель не справился с управлением
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Днем 17 сентября в Екатериновском районе Саратовской области перевернулся автомобиль ВАЗ-111930.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 11 часов на 159-м километре трассы ТамбовРтищево – Саратов.

По предварительным данным, 22-летний водитель не справился с управлением. В ДТП пострадала 43-летняя пассажирка «Лады Калина». Женщина была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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