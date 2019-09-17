В перевернувшейся под Саратовом «Калине» пострадала женщина
По предварительной версии, водитель не справился с управлением
Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:
Днем 17 сентября в Екатериновском районе Саратовской области перевернулся автомобиль ВАЗ-111930.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 11 часов на 159-м километре трассы Тамбов – Ртищево – Саратов.
По предварительным данным, 22-летний водитель не справился с управлением. В ДТП пострадала 43-летняя пассажирка «Лады Калина». Женщина была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU