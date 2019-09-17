В перевернувшейся под Саратовом «Калине» пострадала женщина

СЕГОДНЯ 19:39 2019-09-17T19:39:52+03:00

По предварительной версии, водитель не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

Днем 17 сентября в Екатериновском районе Саратовской области перевернулся автомобиль ВАЗ-111930.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 11 часов на 159-м километре трассы Тамбов – Ртищево – Саратов.

По предварительным данным, 22-летний водитель не справился с управлением. В ДТП пострадала 43-летняя пассажирка «Лады Калина». Женщина была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU