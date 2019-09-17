Глава Петровского района Денис Фадеев провел рабочее совещание на участке автодороги «Петровск – Новые Бурасы»

СЕГОДНЯ 18:48 2019-09-17T18:48:52+03:00

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Сегодня глава Петровского района Денис Фадеев провёл рабочее совещание на участке автодороги «Петровск – Новые Бурасы», где в рамках национального «Безопасные и качественные дороги» ведётся капитальный ремонт дорожного полотна.

По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева глава района проинспектировал ход и качество выполнения дорожного строительства, а также проконтролировал, как выполняется план-график работ, согласованный с региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства.

В данный момент работы ведутся на участке в 12 километров, из них на семи уже уложено асфальтовое покрытие, к укладке асфальта подготовлен один километр дороги в щебне, на четырёх километрах дорожное полотно разобрано и засыпано первым слоем песка, параллельно дорожные строители ведут укатку покрытия.

На участке, куда выезжал глава Петровского района, в работах задействовано 58 единиц спецтехники и 70 специалистов.

О результатах контрольного выезда Денис Фадеев и руководитель подрядной организации ООО «Дорожник» Арутюн Акопян проинформировали профильного министра Николая Чурикова, который, проанализировав полученные данные, поставил задачу: активизировать работы по укладке щебня до наступления неблагоприятных погодных условий.

По итогам выездного совещания принято решение об увеличении количества сотрудников, задействованных в работах, и о привлечении дополнительной бригады дорожных строителей. Кроме того, в ближайшие дни на территории села Бобровка начнётся установка освещения в черте автотрассы, эти работы будут выполнять квалифицированные специалисты субподрядной организации.

Напомним, что капитальный ремонт автодороги «Петровск – Новые Бурасы» проводится впервые за 30 лет при поддержке Спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы региона Валерия Радаева.

Ход работ постоянно контролирует депутат областной Думы и руководитель общественного проекта «Дорожный контроль» Вадим Рогожин, который, по многочисленным просьбам избирателей, одним из первых обратил внимание на необходимость восстановления региональной дороги, связывающей несколько соседних районов области.

Первый этап работ стартовал в прошлом году, второй этап планируется завершить в октябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU