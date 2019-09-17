2019-09-17T17:14:47+03:00
Общество

В Саратовской области из аварийного жилья за три года переселят 10 тыс. человек

Обязательства о переселении Саратовская область взяла перед Фондом ЖКХ
Дарья Вострикова
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Губернатор Валерий Радаев и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин провели встречу, на которой было подписано допсоглашение региона с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, по словам главы региона Валерия Радаева, начиная с 2008 года, были переселены почти 20 тыс. человек. Новая задача — расселить свыше 9,7 тыс. человек из более 4,5 тыс. аварийных жилищных помещений.

В 2019 году Саратовская область приступила к реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Была утверждена областная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного на 1 января 2017 года, общая стоимость которой превышает 4,5 млрд рублей.

Как отметил Константин Цицин, Фонд подписывает с регионом договор в продолжение тех соглашений, что были ранее.

- Почти 10 тыс. граждан переедут в новое, качественное жилье. Важно, что Саратовская область взяла на себя обязательства сделать это за три года. Регион стал первым в Приволжском федеральным округе, который такие задачи решает, — отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Валерий Радаев поблагодарил Константина Цицина и все руководство Фонда за сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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