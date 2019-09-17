2019-09-17T16:23:58+03:00
Происшествия

Водитель из Хвалынска отдал 50 тыс. рублей по штрафам из страха потерять машину

Предупреждения оказалось достаточно
Дарья Вострикова
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Судебные приставы Хвалынского районного отдела Саратовской области взыскали задолженность по штрафам ГИБДД.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, местный автолюбитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, но штрафы не оплачивал. В связи с этим у него накопилась задолженность в размере 50 тыс. рублей.

Он знал о возбуждении исполнительных производств, однако ничего не делал. Пристав обратился к должнику и предупредил, что если тот продолжит игнорировать оплату, к нему будут применены принудительные меры, в том числе ограничение в пользовании специальным правом на управление принадлежащим ему транспортным средством. Предупреждения оказалось достаточно, чтобы нарушитель погасил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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