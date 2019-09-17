2019-09-17T16:04:59+03:00
Общество

В Саратове детям рассказали, как переходить дорогу

Ребятам напомнили о правилах
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове в рамках недели безопасности, а также профилактического мероприятия «Внимание, дети идут в школу!», отряд ЮИД лицея №53 посетил воспитанников детского сада №246.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на встрече присутствовала инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Саратова Анна Мостовая, которая напомнила ребятам о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

Лицеисты подготовили для малышей игровую программу «Дорожная безопасность». Выступление члены отряда начали со своей визитки, в которой в стихотворной форме рассказали воспитанникам детского сада о своей деятельности, дорожных знаках и правилах.

В заключение отряд провел для ребят викторину с вопросами по правилам безопасности на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове мужчина упал с седьмого этажа на козырек магазина
Глава Петровского района Денис Фадеев провел рабочее совещание на участке автодороги «Петровск – Новые Бурасы»
В Саратове открылась выставка Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации «Наградное и подарочное оружие»
Уголовное дело заведено на незаконного перевозчика из Казахстана
В Саратовской области из аварийного жилья за три года переселят 10 тыс. человек
Дмитрий Тепин назначил заместителя главы Энгельсского района по архитектуре
На острове у Широкого Буерака нашли трех пропавших рыбаков
Житель Саратова оборудовал пентхаус на крыше пятиэтажки
Саратов — в топ-16 городов, молодежь из которых не хочет переезжать
Водитель из Хвалынска отдал 50 тыс. рублей по штрафам из страха потерять машину
Банк «Открытие» вошел в пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования
В Саратовской области предпенсионеры обучаются по компетенциям WorldSkills Russia
Таможенники не пустили в Саратовскую область 300 тыс. штук сигарет
Сотрудница Саратовского НПЗ заняла второе место на корпоративном чемпионате по стандартам WorldSkills
В Саратове пройдет Международная книжная ярмарка-фестиваль