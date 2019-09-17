В Саратове детям рассказали, как переходить дорогу

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-17T16:04:59+03:00

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В Саратове в рамках недели безопасности, а также профилактического мероприятия «Внимание, дети идут в школу!», отряд ЮИД лицея №53 посетил воспитанников детского сада №246.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на встрече присутствовала инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Саратова Анна Мостовая, которая напомнила ребятам о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

Лицеисты подготовили для малышей игровую программу «Дорожная безопасность». Выступление члены отряда начали со своей визитки, в которой в стихотворной форме рассказали воспитанникам детского сада о своей деятельности, дорожных знаках и правилах.

В заключение отряд провел для ребят викторину с вопросами по правилам безопасности на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU