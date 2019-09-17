В Саратове мужчина до смерти забил квартиранта подруги после совместной пьянки
В Заводском районе Саратова к сроку приговорили 34-летнего ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и разбое.
- Вечером 30 марта 2019 года жительница одного из домов по улице Азина собралась сдавать коммуналку. Она попросила своего 34-летнего поприсутствовать при сделке. Двое мужчин прибыли осматривать комнату. Одному из них — 32-летнему — понравились условия. Хозяйка предложила отметить это, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
После некоторого количества выпитого, приятель женщины и квартирант решили продолжить пьянку и около дома нашли себе компанию из двух парень и пошли к ним.
В какой-то момент злоумышленнику показалось, что новый постоялец обманет его подругу и не заплатит ей. Он не стал замалчивать претензии и открыто их высказал. Однако 32-летний мужчина объяснил, что не собирается этого делать, что еще больше разозлило пьяного гражданина, и он стал требовать немедленной оплаты за жилье.
Денег у квартиранта с собой не было и из-за этого он получил несколько ударов по голове и лишился телефона якобы в залог.
Посмотрев на скандал, хозяин квартиры выгнал гостей — злоумышленник продолжил избивать жертву в подъезде.
После того, как мужчина потерял сознание, нападавший вызвал ему «скорую», которая увезла потерпевшего в больницу, где он скончался.
Злоумышленник так и не признал своей вины, однако доказательств хватило, чтобы отправить его за решетку колонии строгого режима на 15 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU