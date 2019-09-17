Саратовский врач опознала насильника, ему предъявлено обвинение
В Кировском районе Саратова следователи продолжают расследование уголовного дела об изнасиловании врача одной из поликлиник.
- По подозрению задержан 55-летний неоднократно судимый житель области, имеющий непогашенную судимость. Потерпевшая узнала его, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Напомним, по данным следствия, около 17:30 вчера, 16 сентября, медик шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Когда она не смогла найти нужный адрес, то попросила незнакомца подсказать. Тот вызвался проводить и в безлюдном месте напал на нее и изнасиловал. После этого он сбежал, а пострадавшая вызвала полицию.
Следователи собирают улики, провели дополнительный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
По данным источников "КП-Саратов" в правоохранительных органах, задержанный - 55-летний Александр Бурышев.
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Пока обвинение ему не предъявлено
ИСТОЧНИК KP.RU