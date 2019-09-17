2019-09-17T15:11:58+03:00
Происшествия

Саратовский врач опознала насильника, ему предъявлено обвинение

Врача одной из поликлиник Саратова, которая шла к пациенту, изнасиловал рецидивист
Ольга Симонова
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Подозреваемому Александру Бурышеву предъявлено обвинение в изнасилованииПодозреваемому Александру Бурышеву предъявлено обвинение в изнасиловании
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В Кировском районе Саратова следователи продолжают расследование уголовного дела об изнасиловании врача одной из поликлиник.

- По подозрению задержан 55-летний неоднократно судимый житель области, имеющий непогашенную судимость. Потерпевшая узнала его, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Напомним, по данным следствия, около 17:30 вчера, 16 сентября, медик шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Когда она не смогла найти нужный адрес, то попросила незнакомца подсказать. Тот вызвался проводить и в безлюдном месте напал на нее и изнасиловал. После этого он сбежал, а пострадавшая вызвала полицию.

Следователи собирают улики, провели дополнительный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

По данным источников "КП-Саратов" в правоохранительных органах, задержанный - 55-летний Александр Бурышев.

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Пока обвинение ему не предъявлено

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ИСТОЧНИК KP.RU

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