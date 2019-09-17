Назначен новый гендиректор «Саратовского агрегатного завода»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-17T14:12:26+03:00

Министр промышленности области встретился с Альбертом Иванюком и обсудил проблемы и перспективы развития завода

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Сегодня, 17 сентября, министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов встретился с руководством холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме региона, на встрече министру представили Альберта Иванюка, нового генерального директора АО «Саратовский агрегатный завод». Он занял эту должность, выиграв конкурс на замещение.

Стороны обсудили проблемы и перспективы развития заводов, входящих в АО «НПО «Высокоточные комплексы», — «САЗ» и «Вольского механического завода» — загрузку производственных мощностей, техническое перевооружение и вопросы выпуска гражданской продукции.

На встрече также решили проработать вопрос о заключении соглашения между холдингом и правительством области, чтобы реализовать в регионе совместные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU