2019-09-17T14:22:37+03:00
Происшествия

Опубликована петиция с требованием наказать мужчину за изнасилование женщины-врача в Саратове

Пока что не набралось и сотни голосов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 сентября, на сайте Change.org появилась петиция с требованием посадить мужчину за изнасилование женщины-врача в Саратове.

Напомним, по данным следствия, около 17:30 16 сентября медик шла по Завокзальному поселку Саратова на вызов к пациенту. Она обратилась к прохожему с просьбой помочь найти адрес, тот проводил ее до безлюдного места, а потом напал.

Мужчина схватил врача за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего бросился бежать, а потерпевшая сообщила в полицию.

В полиции Кировского района находится мужчина, который может быть причастен к совершению преступления, возбуждено уголовное дело.

Цепочку событий восстановила в тексте своей петиции Марина Будникова.

- Мы считаем изнасилования недопустимыми по отношению к кому-либо, но в данном случае преступник нанес урон не только врачу, но и ее пациенту, который нуждался в срочной врачебной помощи. Именно поэтому мужчина, надругавшийся над молодым медиком, обязан отвечать перед законом в полной мере, не требуя и не получая никаких поблажек, — отметила автор документа.

Марина Будникова подчеркнула, что общество обязано защищать врачей, тем более молодых. Именно поэтому на дело об изнасиловании необходимо обратить особое внимание.

К моменту публикации новости петиция набрала чуть больше 70 сторонников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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