Наталья Погонина разобрала с юными саратовскими шахматистами свою победную партию
В саратовском шахматном клубе состоялась встреча с международным гроссмейстером Натальей Погониной.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, на встрече спортсменка показала одну из выигранных на чемпионате партий и ответила на вопросы ребят.
Напомним, ранее Наталья Погонина взяла серебро суперфинала личного чемпионата России среди женщин.
Такие встречи дают большой толчок ребятам к занятиям шахматами. В Саратове есть целых девять гроссмейстеров, которые могут передать опыт, двое из них — заслуженные мастера спорта Погонина и Томашевский — члены сборной России.
ИСТОЧНИК KP.RU