Наталья Погонина разобрала с юными саратовскими шахматистами свою победную партию

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-17T13:07:44+03:00

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В саратовском шахматном клубе состоялась встреча с международным гроссмейстером Натальей Погониной.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, на встрече спортсменка показала одну из выигранных на чемпионате партий и ответила на вопросы ребят.

Напомним, ранее Наталья Погонина взяла серебро суперфинала личного чемпионата России среди женщин.

Такие встречи дают большой толчок ребятам к занятиям шахматами. В Саратове есть целых девять гроссмейстеров, которые могут передать опыт, двое из них — заслуженные мастера спорта Погонина и Томашевский — члены сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU