В Саратове спустя четыре дня после установки испортился исторический артефакт

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-17T13:02:49+03:00

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Саратовская полиция начала проверку по факту возможной порчи арт-объекта на бульваре Рахова. Напомним, вентиляционную тумбу царских времен установили 12 сентября, но покрылась ржавчиной через четыре дня после установки.

По мнению блогера Владимира Лешукова, неизвестные совершили «два омерзительных акта вандализма». Сначала они облили тумбу краской, а когда ее стерли, второй раз испортили исторический объект.

Лешуков отметил, что консультирование с реставратором и химиком-технологом показало — тумба облита флуатом или кислотой.

Краевед обратился к правоохранителям с просьбой найти «подонков» и заказчиков этого действия.

Сейчас тумба очищена и отреставрирована.

ИСТОЧНИК KP.RU