Замгенпрокурора РФ на семинаре в Саратове поручил усилить надзор за капремонтом и расселением жилья

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-17T13:00:33+03:00

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В правительстве Саратовской области 17 сентября прошел семинар работников органов прокуратуры субъектов РФ при участии прилетевшего в Саратов заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. В семинаре также участвовал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, генеральный директор Фонда реформирования ЖКХ РФ Константин Цицин, представители прокуратуры из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, Сергей Зайцев открыл совещание темой расселения аварийного жилья, эта программа вошла в нацпроект, инициированный президентом РФ.

Заместитель генерального прокурора отметил ряд нарушений в этой сфере. В нескольких регионах часть домов в неудовлетворительном состоянии признали аварийными после 1 января 2017 года, из-за чего здания не попали ни в одну из программ по расселению.

Губернатор отметил, что в Саратовской области планируется расселить 369 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 10 тыс. человек.

По словам Сергея Зайцева, с начала года в ПФО было выявлено около 3,5 тыс. нарушений, связанных с проведением капитального ремонта жилых домов. Большая их часть касалась необоснованного включения домов в программу либо невключения туда объектов, требующих капремонта.

- Требует повысить качество надзора за законностью при расселении аварийного жилья и проведении капремонта многоквартирных домов, — обратился Сергей Зайцев к прокурорам.

Губернатор Валерий Радаев со своей стороны отметил, что за последний год собираемость взносов на капремонт в регионе увеличилась на треть.

При этом он признал, что пока не удается преодолеть дисбаланс между средствами фонда и эффективностью их расходования. В Саратове из почти 1 тыс. домов, включенных в краткосрочный план на год, отремонтировано не более 200.

- Внедряем механизм поэтапной оплаты ремонтных работ, ведем поиск добросовестных подрядчиков — уже привлечено порядка 20 строительных компаний из других регионов. Задача максимум на этот год — выполнить краткосрочный план с учетом недоремонта прошлых лет, — отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU