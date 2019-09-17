Полицейский в Вольске пострадал от рук владельца трехлитровой банки с наркотиками

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-17T12:14:48+03:00

Мужчина избил полицейского, когда тот нашел банку в гараже

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В Вольске Саратовской области осудили 35-летнего мужчину. Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского при исполнении.

- Сотрудники МО МВД России «Вольский» 7 августа 2018 года расследовали уголовное дело за кражу. Они получили информацию, что к преступлению может быть причастен один из местных жителей. По постановлению следователя правоохранители обыскали гараж и нашли в нем трехлитровую банку с веществом растительного происхождения, которую полицейский хотел изъять, так как предполагал, что это наркотик, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В момент, когда оперуполномоченный взял стеклянную тару, владелец гаража бросился к нему и начал избивать. Банка упала на пол и разбилась, а злоумышленника остановили.

Следователи СК возбудили в отношении вольчанина уголовное дело за применение насилия, а за незаконный оборот наркотиков — расследовала полиция.

Поняв, что его ждет, мужчина сбежал из Вольска. Его объявили в федеральный розыск и в июне 2019 года задержали в Санкт-Петербурге, а после доставили следователям.

Гражданин не признал свою вину, однако его все равно осудили, так как собрали достаточно доказательств. Мужчине придется выплатить штраф в 40 тыс. рублей за избиение полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU