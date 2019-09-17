2019-09-17T12:44:05+03:00
Происшествия

Ячейки ИГИЛ ликвидированы в Саратовской области и еще 16 регионах

За первые шесть месяцев 2019 года в России зафиксированы 972 преступления террористического характера [видео]
Дарья Вострикова
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ФСБ: В Саратове предотвращена подготовка теракта.

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В России правоохранительные органы вместе с ФСБ ликвидировали ячейки террористов ИГИЛ* в 17 регионах страны.

Об этом заявил начальник ГУ МВД по противодействию экстремизму, генерал-майор полиции Олег Ильиных.

Речь идет о Краснодарском, Ставропольском, Красноярском крае, Москве, Дагестане, Адыгее, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Московской, Ростовской, Тюменской, Самарской, Астраханской, Владимирской и Саратовской областях.

По его словам, за первое полугодие 2019 зафиксировано 972 преступления террористического характера.

Отметим, что в Саратове летом сотрудники службы безопасности ликвидировали члена группировки «Исламское государство», который собрал в своем гараже бомбу и собирался устроить теракт.

*запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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