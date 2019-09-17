Ячейки ИГИЛ ликвидированы в Саратовской области и еще 16 регионах
ФСБ: В Саратове предотвращена подготовка теракта.
В России правоохранительные органы вместе с ФСБ ликвидировали ячейки террористов ИГИЛ* в 17 регионах страны.
Об этом заявил начальник ГУ МВД по противодействию экстремизму, генерал-майор полиции Олег Ильиных.
Речь идет о Краснодарском, Ставропольском, Красноярском крае, Москве, Дагестане, Адыгее, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Московской, Ростовской, Тюменской, Самарской, Астраханской, Владимирской и Саратовской областях.
По его словам, за первое полугодие 2019 зафиксировано 972 преступления террористического характера.
Отметим, что в Саратове летом сотрудники службы безопасности ликвидировали члена группировки «Исламское государство», который собрал в своем гараже бомбу и собирался устроить теракт.
*запрещенная в России организация
ИСТОЧНИК KP.RU