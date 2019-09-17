Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев обсудил с губернатором ситуацию в Саратовской области
Особое внимание уделено контролю за ремонтом дорог
Валерий Радаев и Сергей Зайцев. Фото пресс-службы губернатора
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Сегодня, 17 сентября, в Саратов прибыл заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.
Он встретился с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. Глава региона доложил ему о ситуации в регионе, отчитался о реализации нацпроектов.
Участники встречи обсудили вопросы социально-экономического развития, контроля за проведением дорожных работ и другие.
Сегодня в областном центре проходит семинар работников органов прокуратуры регионов ПФО, посвященный капремонту домов и переселению граждан из аварийного жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU