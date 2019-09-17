2019-09-17T11:59:11+03:00
Общество

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев обсудил с губернатором ситуацию в Саратовской области

Особое внимание уделено контролю за ремонтом дорог
Дарья Вострикова
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Валерий Радаев и Сергей Зайцев. Фото пресс-службы губернатораВалерий Радаев и Сергей Зайцев. Фото пресс-службы губернатора
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Сегодня, 17 сентября, в Саратов прибыл заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

Он встретился с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. Глава региона доложил ему о ситуации в регионе, отчитался о реализации нацпроектов.

Участники встречи обсудили вопросы социально-экономического развития, контроля за проведением дорожных работ и другие.

Сегодня в областном центре проходит семинар работников органов прокуратуры регионов ПФО, посвященный капремонту домов и переселению граждан из аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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