2019-09-17T11:38:38+03:00
Происшествия

Упавшее в Саратове дерево выбило в доме окна и оставила жильцов без газа

Администрация Ленинского района заявила, что его собирались спилить на этой неделе
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Ленинском районе Саратова упавшее рядом с жилым домом дерево выбило окна на первом этаже и сломало газовую трубу.

Как рассказал вчера, 16 сентября, анонимный автор публикации в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», ЧП случилось на Производственной улице, 7. Ранее жильцы этого дома неоднократно обращались в администрацию, чтобы это трухлявое дерево спилили, но та постоянно «кормила завтраками».

- Счастье, что никого не убило, — отметил очевидец и добавил, что теперь жилой дом находится без газа на неопределенный срок.

Сегодня администрация Ленинского района прокомментировала эту ситуацию. Чиновники заявили, что на прошлой неделе комиссия по контролю за сохранением зеленых насаждений Саратова приняла решение о сносе одного дерева и опиловке еще нескольких. Однако документы только оформлялись.

- Планировалось приступить к работам на текущей неделе, — отметили в райадминистрации.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Они также сообщили, что упавшее дерево распилили и вывезли, а вопрос восстановления повреждений, вызванных ЧП, находится на их контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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