2019-09-17T11:02:56+03:00
Происшествия

В Саратове камеры «Безопасного дома» запечатлели воров аккумуляторов

Пострадавшая обратилась в полицию
Дарья Вострикова
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В Саратове камеры «Безопасного дома» запечатлели воров аккумуляторов

В одном из саратовских дворов 26 августа двое неизвестных украли их из автомобиля местной жительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», владелица обратилась за записью, чтобы восстановить картину событий.

На кадрах отчетливо видно, как в 22:58 молодой человек подходит в машине и пытается вытащить запчасть, пока его подельник стоит на страже. Спустя минуту «охрана» видит прохожего и подает сигнал, после чего напарник медленно закрывает капот и убирает аккумулятор в сторону.

Как только прохожий удаляется, криминальный дуэт берет ворованную часть машины и уходит в 23:00.

Пострадавшая обратилась в полицию.

Украли аккумулятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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