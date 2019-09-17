В Саратове камеры «Безопасного дома» запечатлели воров аккумуляторов
В Саратове камеры «Безопасного дома» запечатлели воров аккумуляторов
В одном из саратовских дворов 26 августа двое неизвестных украли их из автомобиля местной жительницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», владелица обратилась за записью, чтобы восстановить картину событий.
На кадрах отчетливо видно, как в 22:58 молодой человек подходит в машине и пытается вытащить запчасть, пока его подельник стоит на страже. Спустя минуту «охрана» видит прохожего и подает сигнал, после чего напарник медленно закрывает капот и убирает аккумулятор в сторону.
Как только прохожий удаляется, криминальный дуэт берет ворованную часть машины и уходит в 23:00.
Пострадавшая обратилась в полицию.
Украли аккумулятор.
ИСТОЧНИК KP.RU