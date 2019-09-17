2019-09-17T08:44:17+03:00
Происшествия

В Сторожевке бухгалтер коммунальной компании присвоила более 650 тыс. рублей

Свою преступную деятельности она «проворачивала» почти два года
Ольга Симонова
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В Татищевском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Сторожевки. Ее обвиняют в присвоении чужого имущества в крупном размере.

- Следствие считает, что в период с мая 2016 по февраль 2018 года женщина, будучи бухгалтером-кассиром ООО «Сторожевская коммунальная компания», принимала деньги от населения, но в кассу вносила меньше, чем ей давали. Таким образом, она забрала средства у более чем 250 жителей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Злоумышленница после оплаты людьми коммунальных услуг изменяла приходные кассовые ордера и меняла сумму поступления денег в кассу, что не показывало долгов у плательщиков.

За почти два года своей преступной деятельности бухгалтер присвоила себе более 650 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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