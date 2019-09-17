В Саратове мужчина украл у пенсионера с карты 3 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-17T09:48:46+03:00

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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у 64-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 10 июля безработный 29-летний рецидивист снял с его карты 3 тыс. рублей.

Он взял средство электронного платежа из квартиры в доме на 2-й Прокатной улице.

Гражданин задержан, он признался, что похищенное потратил на себя, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU