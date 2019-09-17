В Саратове подвели итоги «Летних фантазий»
В саратовском центре внешкольной работы состоялось награждение победителей и призеров открытого городского фотоконкурса «Летние фантазии — 2019».
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по образованию мэрии Саратова, конкурс собрал 112 человек в возрасте от 10 до 18 лет из 134 учреждений города.
Победители распределились по пяти номинациям: «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», «Чудеса природы», «Летняя история», «Усатые, хвостатые», «Саратов глазами детей».
Участники конкурса представили целую палитру пейзажей разных уголков нашей страны, достопримечательностей родного города, трудноуловимых животных и насекомых. Запечатлели закат солнца на море, летние истории, победители получили дипломы.
ИСТОЧНИК KP.RU