В Петровском районе двое мужчин украли у пенсионерки пылесос
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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Полиция Петровского района раскрыла кражу у 64-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 5 мая по 2 сентября неизвестные сломали запор на двери ее дома, чтобы унести пылесос и 300 кг лома.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 27 и 32-летний рецидивисты, похищенное у них частично изъято.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU