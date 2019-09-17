2019-09-17T08:28:39+03:00
Происшествия

В Петровском районе двое мужчин украли у пенсионерки пылесос

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Петровского района раскрыла кражу у 64-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 5 мая по 2 сентября неизвестные сломали запор на двери ее дома, чтобы унести пылесос и 300 кг лома.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 27 и 32-летний рецидивисты, похищенное у них частично изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовцы смотрят Wink от «Ростелекома» на десятках тысяч устройств
В Саратове камеры «Безопасного дома» запечатлели воров аккумуляторов
Изнасилование врача в Саратове: Появилось фото подозреваемого
Молодой саратовец обманул адвоката под следствием на 1 млн рублей
В Саратове закрыли бар «24 градуса»
В Саратове вечером Daewoo Matiz сбил 12-летнего мальчика
Сегодня в Саратове три часа не будут ходить троллейбусы №1
В Саратове из-за ДТП вагона и авто 40 минут стояли трамваи
Три района Саратова на весь день остались без воды
В Саратове прошел фестиваль автозвука
В Сторожевке бухгалтер коммунальной компании присвоила более 650 тыс. рублей
В Саратове мужчина украл у пенсионера с карты 3 тыс. рублей
В Саратове подвели итоги «Летних фантазий»
В Саратове хозяин дома убил гостя ударом ножа в шею во время ссоры
В Саратове ищут женщину с рыжим хвостом
В Саратове мужчина изнасиловал спешащего на вызов врача поликлиники
Во вторник Саратовскую область ожидает дождь
Чиновникам городских и сельских поселений Саратовской области передали 23 новых авто
В Юбилейном Niva сбила мальчика на велосипеде
В Саратове снесут дом с клубом Вячеслава Максюты
Исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь»: на что копят россияне?
Спасатели выловили из Хопра в Балашовском районе тело утонувшего мужчины
Более 200 тыс. жителей Саратовской области привились от гриппа