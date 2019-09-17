В Петровском районе двое мужчин украли у пенсионерки пылесос

СЕГОДНЯ 08:19 2019-09-17T08:28:39+03:00

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Полиция Петровского района раскрыла кражу у 64-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 5 мая по 2 сентября неизвестные сломали запор на двери ее дома, чтобы унести пылесос и 300 кг лома.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 27 и 32-летний рецидивисты, похищенное у них частично изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU