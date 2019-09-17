2019-09-17T08:18:50+03:00
Происшествия

В Саратове хозяин дома убил гостя ударом ножа в шею во время ссоры

Злоумышленника отправили в колонию на 8,5 года
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова осудили 51-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Вечером 9 марта 2019 года злоумышленник у себя в частном дома на 2-м Радищевском проезде пил вместе с 48-летним приятелем. Во время пьянки он поругался с гостем. Когда словесные аргументы закончились, хозяин жилища ударил потерпевшего ножом в шею, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

На шум со второго этажа прибежали мать и дочь злоумышленника. Женщина вызвала «скорую», медики госпитализировали потерпевшего, но он скончался 11 марта в больнице.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина умер от колото-резаного ранения шеи и массивной кровопотери.

Гражданин так и не признался в содеянном, однако доказательств хватило, чтобы вынести ему приговор. Виновного отправили в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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