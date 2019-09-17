В Саратове ищут женщину с рыжим хвостом
Она пропала 6 сентября
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В Саратове ищут 43-летнюю Валентину Опарину.
Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт Саратов» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», женщина пропала 6 сентября.
По приметам у Валентины рост 160 см, худощавое телосложение и крашенные в рыжий волосы длиной ниже плеч, которые она собирает в хвост.
Во что была одета пропавшая — неизвестно.
Если вы знаете местонахождение Валентины Опариной, позвоните на номер 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU