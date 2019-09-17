В Саратове мужчина изнасиловал спешащего на вызов врача поликлиники

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-17T07:44:14+03:00

Женщина не могла найти нужный адрес и обратилась к незнакомцу, а тот вместо помощи напал на нее

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В Кировском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело по признакам изнасилования врача поликлиники.

- Следствие считает, что около 17:30 вчера, 16 сентября, медик шла на вызов к пациенту в Завокзальном поселке. Она не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу. Тот решил ее проводить и в безлюдном месте напал: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал. После преступления злоумышленник сбежал, а потерпевшая обратилась в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается личность и местонахождение подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU