Чиновникам городских и сельских поселений Саратовской области передали 23 новых авто
В правительстве Саратовской области сегодня, 16 сентября, состоялось вручение новых легковых автомобилей администрациям сельских и городских поселений региона.
В текущем году 11 машин уже передали в августе, еще семь – поставят в районы до конца года. Сегодняшнее получение районами 23 новых автомобилей обставили торжественно.
По словам губернатора, машины нужно будет нагружать по-полной.
- В течение трех ближайших лет полностью обеспечим администрации всех городских и сельских поселений области современной техникой. Машины служебного пользования должны обеспечивать оперативное решение хозяйственных вопросов и проблем жителей.Это значит, что транспорт будет задействован на все 100%, - сказал Валерий Радаев.
Губернатор пообещал районным властям. что кроме новых машин, в ближайшие годы до поселков дойдут и новые дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU