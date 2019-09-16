Чиновникам городских и сельских поселений Саратовской области передали 23 новых авто

16 Сент. 22:17 2019-09-16T22:17:50+03:00

Всего за год в районы уйдет 41 новый автомобиль дляадминистраций

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В правительстве Саратовской области сегодня, 16 сентября, состоялось вручение новых легковых автомобилей администрациям сельских и городских поселений региона.

В текущем году 11 машин уже передали в августе, еще семь – поставят в районы до конца года. Сегодняшнее получение районами 23 новых автомобилей обставили торжественно.

По словам губернатора, машины нужно будет нагружать по-полной.

- В течение трех ближайших лет полностью обеспечим администрации всех городских и сельских поселений области современной техникой. Машины служебного пользования должны обеспечивать оперативное решение хозяйственных вопросов и проблем жителей.Это значит, что транспорт будет задействован на все 100%, - сказал Валерий Радаев.

Губернатор пообещал районным властям. что кроме новых машин, в ближайшие годы до поселков дойдут и новые дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU