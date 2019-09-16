2019-09-16T21:44:43+03:00
Происшествия

В Юбилейном Niva сбила мальчика на велосипеде

Ребенка госпитализировали
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Вечером 16 сентября в поселке Юбилейный в Саратове сбили юного велосипедиста.

Авария случилась на пересечении улиц Тагильская и Павелецкая.

Chevrolet Niva сбила 7-летнего мальчика на велосипеде. За рулем машины был 62-летний мужчина.

В результате ДТП ребёнка с травмами госпитализировали вызваннные на место аварии специалисты центра медицины катастроф.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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