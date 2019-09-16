В Юбилейном Niva сбила мальчика на велосипеде
Ребенка госпитализировали
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Вечером 16 сентября в поселке Юбилейный в Саратове сбили юного велосипедиста.
Авария случилась на пересечении улиц Тагильская и Павелецкая.
Chevrolet Niva сбила 7-летнего мальчика на велосипеде. За рулем машины был 62-летний мужчина.
В результате ДТП ребёнка с травмами госпитализировали вызваннные на место аварии специалисты центра медицины катастроф.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU