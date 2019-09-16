Более 200 тысяч жителей Саратовской области привились от гриппа
Планируется вакцинировать свыше 1 млн человек
Изменить размер текста:
За неделю, с 8 по 15 сентября, заболеваемость ОРВИ в Саратовской области находится на неэпидемическом уровне.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, в 2019 году планируется иммунизировать свыше 1 млн человек.
По данным на понедельник, 16 сентября, от гриппа защитились более 200 тыс.человек.
Врачи напоминают о необходимости избегать близкого контакта с больными людьми, тщательно и часто мыть руки водой с мылом и не заниматься самолечением.
ИСТОЧНИК KP.RU