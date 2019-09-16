2019-09-16T16:25:43+03:00
Происшествия

В Заводском районе женщина помогла задержать мошенницу

Лже-медработница забирала у ее пожилых родителей пенсию [фото]
Екатерина Семенова
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Фото УМВД СаратоваФото УМВД Саратова
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В Заводском районе Саратова бдительная женщина помогла поймать подозреваемую в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УМВД по городу, гражданка заподозрила, что медработница, которая приходт к ее родителям, похищает их пенсии.

Женщина установила в квартире камеру, а в очередной визит злоумышленницы, 10 сентября, записала разговор с ней на телефон. После этого подозреваемая была задержана.

Как выяснилось, ей 37 лет, она проживает в Красном Тесктильщике и подозревается в причастности к еще двум аналогичным преступлениям в Заводском районе.

При этом мошенница не ограничивала себя — у пенсионеров в возрасте 84 и 85-ти лет она похищала до 40 тыс. рублей за раз, беря деньги якобы на лечение его же дочери.

За проявленную активную гражданскую позицию начальник полиции Саратова наградил женщину благодарственным письмом за помощь в задержании мошенницы

Фото УМВД Саратова

Фото УМВД Саратова

ИСТОЧНИК KP.RU

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