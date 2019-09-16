В Саратове разыскивают воров туалетной воды из одного магазина
Кражи были совершены с разницей в пять минут
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Магазин «Магнит косметик» на улице Мичурина 55/61 18 августа дважды посетили воры.
С 14:50 до 15:00 парень зашел в торговую точку и похитил восемь флаконов туалетной воды. Чуть позже, в 15:05, магазин посетил еще один молодой человек, который забрал это же количество парфюма не заплатив. Он покинул «Магнит косметик» в 15:15.
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Объявлен розыск, всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчин просят сообщить по телефонам: 8-902-045-70-56 или 27-99-70, а также 02 (с мобильного 102).
Анонимность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU