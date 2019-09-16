В Саратове разыскивают воров туалетной воды из одного магазина

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-16T16:20:42+03:00

Кражи были совершены с разницей в пять минут

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Магазин «Магнит косметик» на улице Мичурина 55/61 18 августа дважды посетили воры.

С 14:50 до 15:00 парень зашел в торговую точку и похитил восемь флаконов туалетной воды. Чуть позже, в 15:05, магазин посетил еще один молодой человек, который забрал это же количество парфюма не заплатив. Он покинул «Магнит косметик» в 15:15.

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Объявлен розыск, всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчин просят сообщить по телефонам: 8-902-045-70-56 или 27-99-70, а также 02 (с мобильного 102).

Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU