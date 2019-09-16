2019-09-16T16:03:07+03:00
Происшествия

Дерево в Саратове упало на четыре машины

Видеодоказательство стало доступно благодаря программе «Безопасный дом»
Поделиться:

Дерево упало на машины.

Изменить размер текста:

Во Фрунзенском районе в Мирном переулке у дома № 17 дерево рухнуло на стоявшие автомобили. ЧП произошло 5 августа в 15.55 , в этот день в Саратове дул очень сильный ветер.

Благодаря тому, что в подъезде дома установлено видеонаблюдение программы «Безопасный дом», владельцам автомобилей удалось точно восстановить картину событий.

Видеозапись предоставлена в полицию для оформления ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь»: на что копят россияне?
Спасатели выловили из Хопра в Балашовском районе тело утонувшего мужчины
Более 200 тысяч жителей Саратовской области привились от гриппа
В Саратовской области до конца года появятся восемь модернизированных кинозалов
В Заводском районе женщина помогла задержать мошенницу
В Саратове разыскивают воров туалетной воды из одного магазина
Панков: Встречи с дольщиками помогают выявить примеры махинаций с квартирами в долгостроях
Главврач Саратовского «Центра-СПИД»: Запасы «Ламивудина» сделаны на два месяца вперед
В ноябре в Энгельсском районе откроется модельная библиотека
В Саратовской области обнаружили некачественный гормональный препарат
Спортсменку из Болгарии обокрали во время чемпионата мира в Саратове
Радаев поручил Бусаргину пожаловаться руководству «Т Плюс» на Саратовский филиал
СМИ: Глава облизбиркома Владимир Писарюк покидает свой пост
Саратовский самбист стал обладателем Кубка Европы
Психбольной педофил напал на шестилетнюю девочку в Ершове
ВИЧ-пациенты Саратова бьют тревогу из-за заканчивающихся лекарств
В Балашовском районе задержали парня с наркотиками
В Балакове мужчина украл из чужой машины домкрат и компрессор
Почти 1,5 тыс. саратовцев посетили Фестиваль ЭКОкультуры
В Саратове двое мужчин украли из подвала кабель
Радаев остался недоволен перекопанным проспектом Кирова
В Саратове мужчина облокотился на сетку и выпал из окна многоэтажки