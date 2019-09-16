Дерево в Саратове упало на четыре машины

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-16T16:03:07+03:00

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Во Фрунзенском районе в Мирном переулке у дома № 17 дерево рухнуло на стоявшие автомобили. ЧП произошло 5 августа в 15.55 , в этот день в Саратове дул очень сильный ветер.

Благодаря тому, что в подъезде дома установлено видеонаблюдение программы «Безопасный дом», владельцам автомобилей удалось точно восстановить картину событий.

Видеозапись предоставлена в полицию для оформления ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU