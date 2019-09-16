Дерево в Саратове упало на четыре машины
Видеодоказательство стало доступно благодаря программе «Безопасный дом»
Дерево упало на машины.
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Во Фрунзенском районе в Мирном переулке у дома № 17 дерево рухнуло на стоявшие автомобили. ЧП произошло 5 августа в 15.55 , в этот день в Саратове дул очень сильный ветер.
Благодаря тому, что в подъезде дома установлено видеонаблюдение программы «Безопасный дом», владельцам автомобилей удалось точно восстановить картину событий.
Видеозапись предоставлена в полицию для оформления ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU