2019-09-16T15:57:59+03:00
Общество

Панков: Встречи с дольщиками помогают выявить примеры махинаций с квартирами в долгостроях

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков продолжает выявлять и анализировать информацию о мошеннических схемах с выкупленными за бесценок квартирами в долгостроях. Такое поручение парламентарию дал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с обманутыми дольщиками как «человеку порядочному, не замешанному в коррупционных скандалах».

По словам Николая Панкова, первые же встречи с дольщиками помогли выявить около 100 примеров, когда квартиры в долгостроях продавались и перепродавались за сумму гораздо ниже рыночной стоимости. При этом отмечены случаи, когда одно и то же лицо приобретало несколько квартир. Совместная работа с дольщиками, правоохранительными органами и федеральными структурами продолжается.

- Володин помогает дольщикам по всем проблемным направлениям. По его инициативе в области создана специальная рабочая группа, а теперь привлекаются федеральные средства для достройки самых проблемных объектов. Но при этом было бы справедливо, чтобы жилье получили те, кто вложил в него свои средства, ипотеки, материнский капитал и так далее. А не те, кто скупает квартиры за бесценок и перепродает их для получения прибыли. Поэтому спикер поручил взять на контроль борьбу с различными мошенническими схемами в этой сфере. По этим вопросам встречаемся с дольщиками, правоохранительными и надзорными органами, главным федеральным инспектором по нашей области Григорием Сергеевым. Это большая совместная работа, которую будем осуществлять в постоянном взаимодействии, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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