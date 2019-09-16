Главврач Саратовского «Центра-СПИД»: Запасы «Ламивудина» сделаны на два месяца вперед

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-16T15:56:51+03:00

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Главный врач Саратовского «Центра-СПИД» Любовь Потемина рассказала корреспонденту «КП-Саратов» подробности по ситуации с препаратом «Ламивудин», который необходим больным ВИЧ. Ранее движение «Пациентский контроль» сообщило, что нужного для больных вирусом иммунодефицита препарата в Саратовской области закуплено только до сентября. Подобная ситуация сложилась в еще ряде регионов.

В пресс-службе Минздрава Саратовской области в ответ на запрос «КП-Саратов» сообщили, что «Ламивудин» «есть в наличии, и поставки данного препарата продолжаются».

Любовь Потемина уточнила, что на момент сбора информации «Пациентским контролем», а это конец августа, запасов «Ламивудина», действительно, оставалось только до сентября. Однако за прошедшие две недели ситуация изменилась, запасы лекарства в регионе сделаны не только на сентябрь, но и на октябрь.

- При этом нас проинформировали, что скоро будут произведены закупки необходимого количества «Ламивудина» до конца года, — пояснила главврач Саратовского «Центра-СПИД».

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ИСТОЧНИК KP.RU