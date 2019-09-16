2019-09-16T15:56:51+03:00
Общество

Главврач Саратовского «Центра-СПИД»: Запасы «Ламивудина» сделаны на два месяца вперед

В августе запасы препарата практически иссякли
Александр Уриевский
Поделиться:
Главный врач Саратовского «Центра-СПИД» Любовь ПотеминаГлавный врач Саратовского «Центра-СПИД» Любовь Потемина
Изменить размер текста:

Главный врач Саратовского «Центра-СПИД» Любовь Потемина рассказала корреспонденту «КП-Саратов» подробности по ситуации с препаратом «Ламивудин», который необходим больным ВИЧ. Ранее движение «Пациентский контроль» сообщило, что нужного для больных вирусом иммунодефицита препарата в Саратовской области закуплено только до сентября. Подобная ситуация сложилась в еще ряде регионов.

В пресс-службе Минздрава Саратовской области в ответ на запрос «КП-Саратов» сообщили, что «Ламивудин» «есть в наличии, и поставки данного препарата продолжаются».

Любовь Потемина уточнила, что на момент сбора информации «Пациентским контролем», а это конец августа, запасов «Ламивудина», действительно, оставалось только до сентября. Однако за прошедшие две недели ситуация изменилась, запасы лекарства в регионе сделаны не только на сентябрь, но и на октябрь.

- При этом нас проинформировали, что скоро будут произведены закупки необходимого количества «Ламивудина» до конца года, — пояснила главврач Саратовского «Центра-СПИД».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВИЧ-пациенты Саратова бьют тревогу из-за заканчивающихся лекарств

Минздрав считает, что все в порядке

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дерево в Саратове упало на четыре машины
Панков: Встречи с дольщиками помогают выявить примеры махинаций с квартирами в долгостроях
В ноябре в Энгельсском районе откроется модельная библиотека
В Саратовской области обнаружили некачественный гормональный препарат
Спортсменку из Болгарии обокрали во время чемпионата мира в Саратове
Радаев поручил Бусаргину пожаловаться руководству «Т Плюс» на Саратовский филиал
СМИ: Глава облизбиркома Владимир Писарюк покидает свой пост
Саратовский самбист стал обладателем Кубка Европы
Психбольной педофил напал на шестилетнюю девочку в Ершове
ВИЧ-пациенты Саратова бьют тревогу из-за заканчивающихся лекарств
В Балашовском районе задержали парня с наркотиками
В Балакове мужчина украл из чужой машины домкрат и компрессор
Почти 1,5 тыс. саратовцев посетили Фестиваль ЭКОкультуры
В Саратове двое мужчин украли из подвала кабель
Радаев остался недоволен перекопанным проспектом Кирова
В Саратове мужчина облокотился на сетку и выпал из окна многоэтажки