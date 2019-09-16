В ноябре в Энгельсском районе откроется модельная библиотека

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-16T15:46:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области появится модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, на эти цели выделено 95 млн рублей из федерального бюджета и 4,5 млн рублей — из областного.

Сейчас на объекте ведутся работы по замене кровли, монтажу электрооборудования. Уже поставлены новые книги: на 12 сентября в библиотеку поступило 2 986 экземпляров, оформлена подписка на периодические издания, сотрудники филиала прошли обучение.

Планируется, что модельная библиотека распахнет двери уже 8 ноября. Жители Энгельсского района смогут не только прийти за литературой, но и посвятить время общению, принять участие в дискуссионных клубах, прослушать лекции.

ИСТОЧНИК KP.RU