2019-09-16T15:46:12+03:00
Общество

В ноябре в Энгельсском районе откроется модельная библиотека

Уже поступило 2,9 тыс. книг
Екатерина Семенова
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В селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области появится модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, на эти цели выделено 95 млн рублей из федерального бюджета и 4,5 млн рублей — из областного.

Сейчас на объекте ведутся работы по замене кровли, монтажу электрооборудования. Уже поставлены новые книги: на 12 сентября в библиотеку поступило 2 986 экземпляров, оформлена подписка на периодические издания, сотрудники филиала прошли обучение.

Планируется, что модельная библиотека распахнет двери уже 8 ноября. Жители Энгельсского района смогут не только прийти за литературой, но и посвятить время общению, принять участие в дискуссионных клубах, прослушать лекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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