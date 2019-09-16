В Саратовской области обнаружили некачественный гормональный препарат
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.
- Речь идет о препарате «Окситоцин 10 ЕД» (серия 030718, срок годности до 07.2020, серия 070318, срок годности до 03.2020 и серия 130318, срок годности до 03.2020) производства ООО «БиоФармГарант», произведенного во Владимире. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля хлоргексидина», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.
Саратовцев просят сообщать в ведомство при обнаружении этих лекарств, поскольку реализация серии препарата приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU