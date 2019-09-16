В Саратовской области обнаружили некачественный гормональный препарат

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-16T15:35:59+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Окситоцин 10 ЕД» (серия 030718, срок годности до 07.2020, серия 070318, срок годности до 03.2020 и серия 130318, срок годности до 03.2020) производства ООО «БиоФармГарант», произведенного во Владимире. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля хлоргексидина», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать в ведомство при обнаружении этих лекарств, поскольку реализация серии препарата приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU