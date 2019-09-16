СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-16T15:18:19+03:00

Спортсменку из Болгарии обокрали во время чемпионата мира в Саратове.

Изменить размер текста: A A

Полицейские отдела №3 Саратова раскрыли кражу телефона у жительницы Болгарии. Ванеса Томева Хаджийска представляла свою страну на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, проходившему в нашем городе с 8 по 16 сентября.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, девушка потеряла телефон днем 14 сентября в отделении одного из банков, но пропажу заметила, когда пришла в отель. Иностранка подала заявление, и в тот же вечер был задержан подозреваемый в краже — 58-летний мужчина. Он признался в преступлении, мобильник у него забрали и возбудили уголовное дело.

На следующий день Ванесе вернули телефон, похищенную вещь в руки отдал начальник УМВД России по Саратову полковник полиции Андрей Чепурной.

- Благодарю саратовскую полицию за оперативную работу, — сказала девушка.

Вместе с телефоном Чепурной вручил спортсменкам знаки МВД, чтобы «память осталась».

ИСТОЧНИК KP.RU