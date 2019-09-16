Спортсменку из Болгарии обокрали во время чемпионата мира в Саратове
Спортсменку из Болгарии обокрали во время чемпионата мира в Саратове.
Полицейские отдела №3 Саратова раскрыли кражу телефона у жительницы Болгарии. Ванеса Томева Хаджийска представляла свою страну на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, проходившему в нашем городе с 8 по 16 сентября.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, девушка потеряла телефон днем 14 сентября в отделении одного из банков, но пропажу заметила, когда пришла в отель. Иностранка подала заявление, и в тот же вечер был задержан подозреваемый в краже — 58-летний мужчина. Он признался в преступлении, мобильник у него забрали и возбудили уголовное дело.
На следующий день Ванесе вернули телефон, похищенную вещь в руки отдал начальник УМВД России по Саратову полковник полиции Андрей Чепурной.
- Благодарю саратовскую полицию за оперативную работу, — сказала девушка.
Вместе с телефоном Чепурной вручил спортсменкам знаки МВД, чтобы «память осталась».
ИСТОЧНИК KP.RU